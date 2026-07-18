사진 = 최윤영 인스타그램

사진 = 최윤영 인스타그램

사진 = 최윤영 인스타그램

사진 = 최윤영 인스타그램

배우 최윤영이 편안한 여행 분위기가 담긴 일상을 공개하며 자연스러운 매력을 전했다.최윤영은 최근 자신의 인스타그램에 "☕️⚠️😽"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 최윤영은 빈티지한 벽돌과 우드톤 출입문이 어우러진 카페 앞에 서서 블랙 슬리브리스 원피스와 스트랩 샌들을 매치한 채 은은한 미소를 짓고 있다. 심플한 목걸이와 단정하게 묶은 헤어스타일이 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 더했다.이어진 사진에서 최윤영은 같은 공간 앞에서 두 팔을 자연스럽게 펼친 포즈를 취하며 밝은 표정을 드러냈다. 카페 간판과 화분, 빈티지한 벽면이 함께 담기며 감성적인 공간 분위기를 한층 살렸다.또 다른 사진에서 최윤영은 파란색 건물이 이어진 골목길 한가운데 서서 주변 풍경을 바라보고 있다. 블랙 원피스 차림에 휴대전화를 손에 든 모습이 담겼고 노을빛이 번지는 골목과 알록달록한 건물들이 어우러져 여유로운 여행 감성을 전했다.다른 사진에서 최윤영은 하늘색 셔츠를 걸친 채 바닥에 쪼그려 앉아 길고양이를 바라보고 있다. 한 손에는 음료를 들고 환하게 웃는 모습이 담겼고 편안한 거리 풍경 속에서 길고양이와 마주한 순간이 따뜻한 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "누나 멋있어요" "너무 이쁘고.아름다움" "너무 예뻐" "이쁨이쁨" "귀여워" "사진 잘 나오셨어요" 등의 댓글을 달았다. 배우 엄현경의 "우리 윤영이 여자여자하네"라는 댓글도 눈길을 끈다.한편 1986년생으로 40세인 최윤영은 2008년 KBS 21기 공채 탤런트로 데뷔했다. 다양한 연기활동으로 많은 사랑을 받았던 최윤영은 앞서 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 이효리 백업 댄서 오디션에 합격한 적 있다고 털어놨다. 당시 방송에서 최윤영은 "이효리 선배님의 댄스팀 오디션을 봤는데 힘들어서 도망 나왔다"며 "오디션은 합격했었다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr