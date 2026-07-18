사진 = 28기 영자 인스타그램

사진 = 28기 영자 인스타그램

사진 = 28기 영자 인스타그램

'나는솔로' 28기 영자가 편안한 데일리룩으로 자연스러운 매력을 드러냈다.28기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "일상 담은 컷"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 28기 영자는 화이트 톤의 실내 공간에서 카메라를 바라보며 옆모습을 드러내고 있다. 반소매 화이트 니트 상의에 연청 와이드 데님 팬츠를 매치한 깔끔한 스타일을 선보였고, 허리 부분에 손을 올린 자연스러운 포즈와 길게 내려오는 웨이브 헤어가 어우러져 단정한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 28기 영자는 상의 매듭 부분을 가볍게 잡은 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 군더더기 없는 메이크업과 담백한 표정이 더해지며 편안한 일상의 매력을 한층 돋보이게 했다.다른 사진에서 28기 영자는 전신이 보이는 구도로 다시 옆모습을 연출하고 있다. 화이트와 우드 톤으로 꾸며진 실내 공간에는 곡선 디자인의 플로어 조명과 선반, 거울 등이 배치돼 깔끔한 분위기를 더했고 여유 있게 떨어지는 데님 팬츠 실루엣이 전체적인 스타일을 완성했다.현재 영자의 인스타그램에는 남편인 영철과 함께 찍은 커플 사진과 일상 게시물이 모두 삭제된 상태다. 게시글 댓글 기능도 제한해 둔 것으로 확인됐다. 여기에 영철의 계정까지 언팔로우하면서 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 이혼설이 확산하고 있다.한편 28기 영자와 영철은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집인 28기를 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했으며 지난 1월 결혼식을 올렸다. 이들은 지난 3월 tvN STORY 예능 '이호선 상담소'에 출연해 결혼 생활의 고민을 털어놓기도 했다. 당시 두 사람은 결혼식 전 임신했지만 계류유산을 겪었다고 고백해 안타까움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr