사진 = 24기 순자 인스타그램

사진 = 24기 순자 인스타그램

사진 = 24기 순자 인스타그램

사진 = 24기 순자 인스타그램

'나는솔로' 24기에 출연해 '채식순자'라는 별명을 얻은 24기 순자가 여름 풍경과 함께 청순한 매력을 담은 근황을 공개했다.24기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘의 정보 능소화(凌霄花)는 하늘을 업신여기는 꽃이라는 뜻이라능"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 24기 순자는 붉은 능소화가 피어 있는 푸른 덩굴 앞에서 셀카를 찍으며 카메라를 바라보고 있다. 화이트 프릴 디테일이 더해진 민소매 블라우스를 입고 자연스럽게 머리를 내려뜨린 모습이 청량한 분위기를 더했고 목걸이와 민트 컬러 가방 끈이 은은한 포인트를 완성했다.이어진 사진에서 24기 순자는 능소화가 활짝 핀 나무 아래에서 고개를 살짝 기울인 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 화이트 블라우스와 자연스러운 메이크업이 어우러지며 싱그러운 여름 감성을 더욱 돋보이게 했다.다른 사진에서 24기 순자는 차분한 분위기의 카페에 앉아 붉은색 표지의 책을 펼쳐 읽고 있다. 테이블 위에는 아이스크림이 담긴 디저트와 물컵이 놓여 있고, 벽면의 액자와 작은 시계, 촛대 장식이 더해져 조용한 공간의 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 24기 순자는 책으로 가득 채워진 대형 서가 앞에 서서 시선을 아래로 향하고 있다. 화이트 프릴 상의에 블랙 하의를 매치한 단정한 스타일과 따뜻한 조명이 어우러지며 편안하면서도 감각적인 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "예쁜것도 돈이 되나요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "느좋 끝판왕이야" "너무 예쁘세요" 등의 댓글을 달았다.앞서 온라인 커뮤니티 중심으로 24기 순자와 13기 상철의 열애설이 불거졌다. 두 사람은 '나솔사계' 출연진들의 단체 사진에서 다정한 분위기로 사진을 촬영하며 눈길을 끌었다.이후 13기 상철은 해당 게시물에 "젤 예쁘세요"라는 댓글을 남겼고 17기 순자 역시 "눈에서 하트 나온다"며 화답했다. 이를 본 한 시청자가 "두 분 사귀세요?"라고 묻자 다른 네티즌이 "사귀겠나요 상철님도 눈 있어요"라고 답글을 남겼다. 이에 순자가 "눈 없는 듯ㅠ"이라고 댓글을 달면서 온라인에서는 상철을 간접적으로 언급한 것이 아니냐는 해석이 나왔다.한편 24기 순자는 ENA, SBS플러스 연애 예능 프로그램 '나는 솔로'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr