사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 자연 속에서 여유로운 일상을 공개하며 편안한 매력을 전했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "초록마실"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 31기 경수는 나무와 수풀이 우거진 공원 벤치에 앉아 올블랙 반소매 티셔츠와 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 한쪽 다리를 꼰 채 손가락으로 옆을 가리키는 포즈를 취하고 있다. 짙은 녹음이 배경을 채운 야간 풍경과 차분한 분위기가 어우러지며 담백한 매력을 더했다.이어진 사진에서 31기 경수는 같은 벤치에 앉아 몸을 살짝 기울인 채 미소를 머금고 카메라를 바라보고 있다. 한 손은 벤치에 자연스럽게 짚고 다른 손에는 작은 물건을 들고 있어 편안한 분위기를 자아냈으며 은은한 조명 아래 올블랙 스타일이 깔끔한 인상을 완성했다.다른 사진에서 31기 경수는 나무 데크 난간에 한쪽 팔을 기대고 고개를 들어 하늘을 바라보고 있다. 초록빛 갈대와 나무가 가득한 공원 풍경이 시원하게 펼쳐진 가운데 검은색 티셔츠와 팬츠를 착용한 모습이 자연과 조화를 이루며 여유로운 분위기를 전했다.또 다른 사진에서 31기 경수는 넓은 산책로를 걸어가다 뒤를 돌아보는 모습으로 시선을 끌었다. 양옆으로 푸른 잔디와 나무가 이어진 길이 시원한 풍경을 만들었고, 손을 주머니에 넣은 자연스러운 자세와 편안한 표정이 산책의 여유를 고스란히 담아냈다.이를 본 팬들은 "닮고싶은커플", "그냥 보고만 있어도 웃음이 나는 커플", "대리설렘", "귀엽고 풋풋하고 그냥 다 즐기세요", "두분 보는것마져도 기분이 넘 좋아요", "웃는모습이너무멋지세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr