남궁민이 공사판 한복판에서 경찰과 맞서는 고난도 액션을 선보인다./사진제공=KBS2

남궁민이 공사판 한복판에서 경찰과 맞서는 고난도 액션을 선보인다./사진제공=KBS2

남궁민이 공사판 한복판에서 경찰과 맞서는 고난도 액션을 선보인다.18일 방송되는 KBS 2TV 토·일 미니시리즈 '결혼의 완성' 5회에서는 강태주(남궁민 분)가 자신을 추격하는 경찰을 피해 공사장을 가로지르며 목숨을 건 사투를 벌인다.'결혼의 완성'은 지난 4회에서 닐슨코리아 전국 기준 시청률 7.2%, 분당 최고 시청률 8.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 또한 디즈니+ '오늘의 한국 TOP 10 시리즈' 1위를 2주 연속 차지했고, 굿데이터코퍼레이션이 발표한 7월 2주 차 드라마 TV-OTT 검색 반응에서도 2위에 오르며 관심을 이어가고 있다.앞선 방송에서는 강태주가 아내를 잃은 이수형(박병은 분)과 공조한 끝에 고세윤(이설 분)을 납치한 노만희(김대명 분)의 모니터에 모습을 보여주며 반격을 예고했다.이날 방송에서는 강태주가 거친 숨을 몰아쉬며 거대한 모래언덕을 달리고 높은 구조물을 오르내리는 장면이 펼쳐진다. 경찰의 추적을 피해 공사장을 빠져나가려 하지만 끝내 대규모 경찰 병력과 마주하고, 허공을 향해 경고 사격까지 하면서 긴장감을 끌어올린다.남궁민은 해당 장면에서 고난도 액션을 직접 소화하며 강태주의 절박한 심리를 표현했다. 평범한 신경외과 의사였던 강태주가 납치된 아내를 구하기 위해 모든 것을 걸고 뛰어드는 과정을 현실감 있게 그려냈다. 거친 바닥을 구르고 높은 구조물을 오르내리는 액션은 물론, 불안과 분노, 두려움이 교차하는 감정까지 섬세하게 담아냈다.1978년생인 남궁민은 올해 48세에도 몸을 아끼지 않는 액션 연기를 선보이며 몰입도를 높였다. 현재 주말 안방극장에서는 '결혼의 완성'의 남궁민을 비롯해 SBS '김부장'의 소지섭, JTBC '아파트'의 지성이 각각 주연을 맡아 경쟁을 펼치고 있다. 최신 회차 기준 '결혼의 완성'은 7.2%, '김부장'은 21.9%, '아파트'는 5.4%의 시청률을 기록했다.'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 한 남자가 인면수심의 범죄자와 맞서는 범죄 스릴러다. 5회는 18일 오후 9시 20분 방송된다.남궁민이 공사판 한복판에서 경찰과 맞서는 고난도 액션을 선보인다.18일 방송되는 KBS 2TV 토·일 미니시리즈 '결혼의 완성' 5회에서는 강태주(남궁민 분)가 자신을 추격하는 경찰을 피해 공사장을 가로지르며 목숨을 건 사투를 벌인다.'결혼의 완성'은 지난 4회에서 닐슨코리아 전국 기준 시청률 7.2%, 분당 최고 시청률 8.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 또한 디즈니+ '오늘의 한국 TOP 10 시리즈' 1위를 2주 연속 차지했고, 굿데이터코퍼레이션이 발표한 7월 2주 차 드라마 TV-OTT 검색 반응에서도 2위에 오르며 관심을 이어가고 있다.앞선 방송에서는 강태주가 아내를 잃은 이수형(박병은 분)과 공조한 끝에 고세윤(이설 분)을 납치한 노만희(김대명 분)의 모니터에 모습을 드러내며 반격을 예고했다.이날 방송에서는 강태주가 거친 숨을 몰아쉬며 거대한 모래언덕을 달리고 높은 구조물을 오르내리는 장면이 펼쳐진다. 경찰의 추적을 피해 공사장을 빠져나가려 하지만 끝내 대규모 경찰 병력과 마주하고, 허공을 향해 경고 사격까지 하면서 긴장감을 끌어올린다.남궁민은 해당 장면에서 고난도 액션을 직접 소화하며 강태주의 처절한 심리를 표현했다. 평범한 신경외과 의사였던 강태주가 납치된 아내를 구하기 위해 모든 것을 걸고 뛰어드는 과정을 현실감 있게 그려냈다. 거친 바닥을 구르고 높은 구조물을 오르내리는 액션은 물론, 불안과 분노, 두려움이 교차하는 감정까지 섬세하게 담아냈다.1978년생인 남궁민은 올해 48세에도 몸을 아끼지 않는 액션 연기를 선보이며 몰입도를 높였다. 현재 주말 안방극장에서는 '결혼의 완성'의 남궁민을 비롯해 SBS '김부장'의 소지섭, JTBC '아파트'의 지성이 각각 주연을 맡아 경쟁을 펼치고 있다. 최신 회차 기준 '결혼의 완성'은 7.2%, '김부장'은 21.9%, '아파트'는 5.4%의 시청률을 기록했다.'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 한 남자가 인면수심의 범죄자와 맞서는 범죄 스릴러다. 5회는 18일 오후 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr