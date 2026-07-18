사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

가수 이소라가 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 독보적인 감성과 품격 있는 라이브 무대로 금요일 밤을 깊은 울림으로 물들였다.지난 17일 방송에서 이소라는 MC 성시경의 "잔나비가 작곡한 곡으로 7년 만에 돌아왔다"라는 뜨거운 소개와 함께 등장했고 오랜만의 방송 출연임에도 불구하고 특유의 매력과 재치 있는 입담을 선보이며 시청자들을 단숨에 사로잡았다.이소라는 등장과 함께 7년 만에 발표한 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게' 무대를 첫 곡으로 선보이며 깊은 울림을 선사했다. 라이브를 마친 이소라는 "노래가 너무 아름다워서 3월에 곡을 받고 5월에 가사를 써서 발표하게 됐다"라며 "녹음실에서도 금방 끝냈고 몇 번 부르지 않았는데 나의 느낌이 청중에게 잘 전달됐을지 모르겠다"라며 떨리는 소감을 전했다.이어 이소라는 대표 명곡인 '나를 사랑하지 않는 그대에게'를 열창하며 객석을 가슴 먹먹한 감동으로 가득 채웠다. 이어진 토크에서 MC 성시경이 "고막남친 1회 때 나와주신 이후 6년 만의 방송 출연이었다. 방송을 보셨냐"고 묻자 이소라는 "부끄러워서 내 방송을 잘 못 보지만 이번엔 봤다"라며 "'그대안에 블루' 무대 댓글 중 '이런 게 KBS 수신료의 가치다'라는 글을 보고 미소 지었다"라고 답해 훈훈한 분위기를 자아냈다.최근 근황에 대한 질문에 이소라는 "MBC 라디오 '두시의 데이트' 스페셜 DJ로 활약 중이라 요즘 밖을 나오고 있다"라고 밝히며 라디오에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그녀는 "사람들에게 내 목소리와 노래로 잘해주고 싶다"라며 "라디오는 실시간으로 청취자들과 수다를 떨고 사연을 나누다 보니 노래할 때보다 기분이 더 좋고 편안하다"라고 전하며 팬들과의 소통에서 얻는 행복을 고백했다.이어 이소라는 사전 인터뷰에서 성시경의 외모를 "싱크대 상판 같다"고 표현한 것에 대해 유쾌한 해명을 내놓아 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 그녀는 "이야기하지 말라고 했는데 결국 하셨다"라고 웃어 보이며 "금 하나 없이 매끈매끈한 대리석이나 도자기 같다는 표현을 하고 싶었는데 막상 떠오른 단어가 싱크대 상판이었다"라고 설명하며 성시경과의 절친한 케미를 자랑했다.신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'에 얽힌 특별한 비하인드 스토리도 공개됐다. 이소라는 "늘 가을이나 겨울에 사랑 노래를 내고 앨범을 발표했었는데, 이번에는 여름에 노래를 내고 싶어 잔나비에게 빨리 곡을 써달라고 부탁했다"라고 전했다. 이어 "잔나비의 앨범을 다 들어봤는데 너무 멋있어서 보컬 최정훈에게 직접 전화해 '우리 슬픈 사랑 노래 하나만 할까?'라고 러브콜을 보냈다"라며 비화를 덧붙였다.곡을 선물해 준 잔나비에게 고마움을 전하기 위한 이소라의 특별한 선물도 이어졌다. 이소라는 "얼마 전 라디오를 진행하며 잔나비의 'She'라는 곡을 들었는데 너무 좋아서 혼자 조금 배웠다. 고마운 마음을 전하고 싶었다"라고 말했다. 이때 화면을 통해 잔나비가 이소라를 향한 깊은 존경과 애정을 담아 보내온 깜짝 영상 메시지가 상영되어 이소라와 관객들을 감동케 했으며 이소라는 이어 자신만의 색깔로 'She'를 재해석해 부르며 진심 어린 화답을 보냈다.마지막으로 이소라는 '더 시즌즈'와 함께한 소감에 대해 "너무 좋았다"며 "관객분들이 편하게 박수쳐 주시고 성시경 씨처럼 편하게 이야기해 준다면 다른 방송도 나갈 수 있지 않을까 생각하고 너무 친절한 방송이었다"라며 감사의 인사를 끝으로 아름답게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr