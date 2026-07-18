이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이홍렬TV'

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개그맨 황현희가 '100억 자산가'라는 수식어가 따라붙은 이후 예능 출연을 중단했다고 밝혔다.17일 이홍렬의 유튜브 채널 '이홍렬TV'에는 '주식 초보부터 고수까지 주목하세요! 드디어 공개되는 황현희 투자 노하우'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이홍렬은 황현희를 향해 "진짜 100억을..."이라며 이른바 '100억 자산가' 이야기를 꺼냈다. 이에 황현희는 "'100억 자산가'라는 표현이 계속 따라다닌다"며 해당 수식어가 만들어진 배경부터 설명했다.그는 "예전에 투자로 개그맨 활동 당시보다 10배 이상 벌었다고 이야기한 적이 있다. 그런데 이후 '돌싱포맨'에 출연했더니 대본에 '100억 자산가'라고 적혀 있었다"며 "속으로는 '또 작가들에게 당했구나' 싶었다"고 당시를 떠올렸다.이어 "이렇게까지 표현하지 않았으면 좋겠다고 했지만 프로그램도 화제가 돼야 하고 기사도 나가야 하지 않나"라며 "제가 보여주고 싶었던 건 돈이 아니라, 한 번 무너졌던 사람이 투자로 다시 일어선 과정이었다"고 말했다.황현희는 과장된 수식어가 오히려 부담으로 이어졌다고도 털어놨다. 그는 "얼굴 알려진 한물간 개그맨이 돈 벌어서 나타났는데 누가 좋아하겠냐"며 "주식 시장도 양극화가 심하다 보니 힘든 분들은 '100억'이라는 말만 보고 불편할 수도 있다"고 했다.그러면서 "투자 과정을 보여주고 싶었는데 '100억 자산가'만 기억하시더라"며 "그래서 예능에 출연을 안 한다"고 밝혔다.이홍렬이 "어떻게 소개됐으면 좋겠냐"라고 묻자 황현희는 "저는 그냥 개그맨 황현희다. 경제와 시사를 잘 다룰 수 있는 개그맨으로 알아줬으면 좋겠다"며 자신이 바라는 모습도 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr