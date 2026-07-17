사진=KBS2 '해피투게더'

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'해피투게더' 13년 만에 다시 뭉친 투개월 도대윤이 활동 중단의 진짜 이유였던 조울증과 공백기의 삶을 솔직하게 털어놨다.17일 방송된 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에는 13년 만에 재결합한 혼성 듀오 투개월 김예림, 도대윤이 출연했다.두 사람의 등장에 MC들은 물론 심사위원으로 인연을 맺었던 윤종신도 반가움을 감추지 못했다. 윤종신은 "내가 제일 예뻐했던 팀"이라며 "뉴욕 예선에서 처음 봤을 때 느낌이 정말 좋았다. 예림이 목소리가 너무 프레시했고 대윤이도 기타를 정말 잘 쳤다"고 애정을 드러냈다.'슈퍼스타K3'를 통해 큰 사랑을 받았던 투개월은 데뷔 후 약 1년 만에 활동을 멈췄다. 이후 도대윤이 미국으로 돌아가면서 김예림은 솔로 가수로 활동을 이어갔다.오랜 시간 궁금증을 자아냈던 활동 중단 이유도 직접 밝혔다. 도대윤은 "그때 조울증을 좀 심하게 앓았다. 그래서 쉬는 시간을 길게 가질 수밖에 없었다"고 담담하게 말했다.김예림은 당시를 떠올리며 "행사와 '슈퍼스타K' 콘서트 등 스케줄이 정말 빡빡했다. 하루에도 여러 개의 일정을 소화했다"며 "저희는 고등학생이라 그런 생활을 전혀 예상하지 못했다. 대윤이도 어느 순간부터 조금씩 달라졌다"고 회상했다.도대윤은 "전체적으로 압박감이 너무 심했다. 사춘기이기도 했고 그런 이야기를 누구에게 털어놓을 용기도 없었다"며 "계속 담아두다 보니 병이 생겼다. 스트레스를 어떻게 풀어야 할지 몰라 결국 미국으로 돌아가야겠다고 판단했다"고 고백했다.미국으로 돌아간 뒤에는 음악을 잠시 내려놓고 다양한 일을 경험했다고 밝혔다. 도대윤은 "음악만이 답이 아닐 수도 있겠다고 생각했다"며 "주얼리숍 창고에서도 일했고 품질 검사 업무도 했고 바텐더 일도 해봤다"고 말했다.하지만 도대윤은 음악에 대한 미련은 끝내 지울 수 없었고, 다시 한국행을 결심했다고. 의외의 근황도 공개했다. 그는 "지난해까지 장범준 매니저로 일했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이어 "거의 했던 일은 방송국이나 행사 관계자들에게 연락이 오면 정중하게 거절하는 업무였다"고 말해 웃음을 자아냈다. 거절 비법을 묻자 "요즘은 챗GPT도 잘돼 있다"며 "가장 많이 쓰는 표현은 '다른 방송국도 거절했다. 여기만 거절한 게 아니다'라는 식"이라고 너스레를 떨었다.13년 만에 다시 함께 방송에 출연한 두 사람은 여전히 자주 연락하는 사이는 아니라고 털어놨다. 김예림은 "2~3년에 한 번 정도 연락하는 편"이라고 밝혔고, 도대윤은 "용기를 내 한국에 왔다. 투개월은 제 인생에서 잊을 수 없는 이름이라 다시 한번 함께해 보고 싶다는 마음으로 먼저 연락했다"고 말했다.이에 김예림은 "투개월이 너무 급하게 헤어진 느낌이 있어서 늘 아쉬움이 남아 있었다"며 "좋은 기회에 다시 함께 무대에 설 수 있을 것 같아 흔쾌히 함께하기로 했다"고 화답했다.윤종신은 "두 사람 모두 정말 잘 성장했다. 투개월 음악을 더 많이 듣고 싶다"고 응원했고, 13년의 긴 공백 끝에 다시 한자리에 선 김예림과 도대윤 역시 새로운 시작을 예고하며 기대를 높였다.한편 투개월 출신 도대윤이 극심한 조울증을 겪던 중 어머니의 결정으로 미국에서 약 두 달간 정신병원에 강제 입원당했던 사실을 공개한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr