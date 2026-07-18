배우 고경표가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 하루 동안 두 곳의 놀이공원을 방문한다./사진제공=MBC

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 하루 동안 두 곳의 놀이공원을 방문한다.19일 방송되는 MBC '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 서로 다른 매력을 지닌 두 곳의 놀이공원을 하루 만에 체험한다.이날 멤버들은 "고등학교 때 이후 처음"이라며 하루에 놀이공원 두 곳을 방문하는 일정에 기대감을 나타낸다. 이들이 처음 찾은 곳은 기구를 직접 작동시켜야 하는 독일의 수동 놀이공원이다.'예비 놀이공원 창립주'를 꿈꾸는 노홍철은 현지 놀이공원 사장과 만나 테마파크를 조성한 계기와 운영 노하우를 묻는다. 이 과정에서 상상을 뛰어넘는 제작 비용을 들은 그는 놀라움을 감추지 못한다.멤버들은 놀이공원 곳곳을 둘러보던 중 100% 수동으로 움직이는 애벌레 모양의 기구를 발견하고 즉석 레이싱 대결에 나선다. 오직 팔 힘으로 기구를 움직여야 하는 가운데 막내 고경표는 형들을 향해 "아주 짓밟아줄 것"이라며 승리욕을 내비친다.고경표는 동물원에서 공작새를 발견한 뒤 기이한 몸동작으로 관심을 끌려고 시도한다. 이를 지켜보던 멤버들은 예상하지 못한 행동에 말을 잇지 못하면서도 그의 천진난만한 모습에 웃음을 보인다.'놀러코스터'는 지난달 21일 2.1%로 출발했다. 이후 2회 1.8%, 3회 1.7%로 하락한 데 이어 최근 방송에서는 1.2%까지 떨어지며 자체 최저 시청률을 기록했다.노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 수동 놀이공원 체험기는 19일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr