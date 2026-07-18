양나래 / 사진 = 양나래 SNS

이혼 전문 양나래 변호사가 깜짝 결혼 소식을 전했다.17일 양나래 변호사는 자신의 SNS에 "다가오는 9월, 제가 평생을 함께할 소중한 동반자를 만나 결혼하게 됐다"는 내용의 글과 함께 여러 장의 웨딩 화보를 게재했다. 공개된 사진에는 순백의 튜브톱 드레스를 입은 양나래 변호사가 면사포를 쓴 채 환한 미소를 짓는 모습이 담겼다.그는 예비 신랑에 대해 "옳고 그름을 바라보는 가치관이 같고 함께 꿈꾸는 미래의 방향이 같으며 서로에게 사랑을 표현하는 방식까지 닮은 참 좋은 사람"이라고 설명했다. 이어 그는 "오늘 아침마당 방송 이후 기사로 먼저 소식을 접하신 분들도 계실 텐데 직접 말씀 드리기 전에 소식을 전하게 된 점 너른 마음으로 이해해 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.끝으로 양나래 변호사는 "늘 보내주신 응원과 사랑에 진심으로 감사드린다"며 "보내주시는 따뜻한 축하와 축복 잊지 않고 서로를 아끼고 존중하며 행복하게 살아가는 모습으로 보답하겠다"고 인사를 전했다.한편, 양나래 변호사는 '법률사무소 나래' 대표 변호사로 JTBC '이혼숙려캠프'에 출연해 남다른 입담으로 얼굴을 알렸다.안녕하세요, 양나래 변호사입니다.다가오는 9월, 제가 평생을 함께할 소중한 동반자를 만나 결혼하게 되었습니다.옳고 그름을 바라보는 가치관이 같고, 함께 꿈꾸는 미래의 방향이 같으며, 서로에게 사랑을 표현하는 방식까지 닮은 참 좋은 사람입니다.오늘 아침마당 방송 이후 기사로 먼저 소식을 접하신 분들도 계실 텐데, 직접 말씀드리기 전에 소식을 전하게 된 점 너른 마음으로 이해해 주시면 감사하겠습니다.늘 보내주신 응원과 사랑에 진심으로 감사드립니다. 보내주시는 따뜻한 축하와 축복 잊지 않고, 서로를 아끼고 존중하며 행복하게 살아가는 모습으로 보답하겠습니다.앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr