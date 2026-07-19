강민경이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

다비치 강민경이 과거 볼빨간사춘기의 가능성을 먼저 알아봤던 일화를 공개했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

다비치 강민경이 과거 볼빨간사춘기의 가능성을 먼저 알아봤던 일화를 공개했다.지난 17일 방송된 KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서는 본선 B조 무대가 이어진 가운데 스페셜 MC로 강민경이 출연했다.강민경은 오디션 심사 경험을 이야기하던 중 "예전에 심사한 경험이 있다. 볼빨간사춘기를 뽑기도 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 윤종신은 "내가 그 볼빨간사춘기를 떨어뜨렸다. 그때부터 오디션계의 똥손 소리를 들었다"고 털어놔 웃음을 안겼다. 강민경은 "선배님이 보는 눈이 유니크하신 편"이라고 받아치며 분위기를 풀었다.첫 번째 참가팀으로는 학생 밴드부 '데빌시크1718'이 무대에 올랐다. 중학교 밴드부 출신들과 졸업생들이 다시 뭉친 팀으로, 전국 규모 대회 대상 수상 경력을 공개해 놀라움을 안겼다.보컬 전서영은 "졸업 이후 밴드 공연을 객석에서 보는데 무대가 그리웠다. 청춘도 얼마 안 남았는데 추억을 남기고 싶어서 뭉쳤다"고 출연 이유를 밝혔다.이들은 이무진의 '청춘만화'를 선곡해 풋풋한 감성을 담은 무대를 선보였다. 강민경은 "청춘만화의 한 페이지를 보는 것 같았다. 이 영상을 볼 미래의 여러분을 생각하니까 울컥했다"고 호평했고, 유재석은 "밴드라는 건 하나하나가 모여 하나가 되는 것인데 그걸 잘 보여줬다. 청춘 그 자체였다"고 응원했다.이어 마지막 참가팀으로는 가족 성악팀 '최트리오'가 등장했다. 공무원으로 재직하면서도 음악을 놓지 않았던 아버지와 두 남매의 사연이 소개되며 다음 무대에 대한 기대를 높였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr