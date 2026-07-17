양치승과 최강희가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 최강희가 스토킹 피해를 고백한 가운데, 절친한 사이로 알려진 트레이너 양치승이 분노를 표출했다.최강희는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다"라며 장문의 글을 게재했다.그는 "며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인데, 성함은 밝히지 않겠다. 찾아오지 말아 달라. 무응답도 거절의 의사"라며 스토킹 피해를 호소했다.이어 최강희는 "동의 없는 대화 시도와 기다리는 행동, 따라오는 행동은 악의가 없더라도 상대에게 심리적 공포를 줄 수 있는 스토킹"이라며 "제발 찾아오지 말아 달라"고 강조했다.이같은 글에 양치승은 "어디로 가면 돼?"라는 댓글을 남겨 그를 걱정하면서도 든든한 면모를 자아냈다. 이에 누리꾼들은 "보디가드 자처하시는 거냐" 등의 반응을 보였다.두 사람은 오랜 세월 우정을 이어온 것으로 알려져 있다. 과거 양치승이 헬스장을 운영했을 당시 최강희가 회원으로 다녔었고, 양치승의 지도 아래 최강희가 다이어트에 성공하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr