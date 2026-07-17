에스파 카리나가 키에 비해 짧은 팔이 자신의 신체적 컴플렉스라고 고백했다./사진=텐아시아DB

에스파 카리나가 키에 비해 짧은 팔이 자신의 신체적 컴플렉스라고 고백했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

에스파 카리나가 키에 비해 짧은 팔이 자신의 신체적 컴플렉스라고 고백했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

에스파 카리나가 키에 비해 짧은 팔이 자신의 신체적 컴플렉스라고 고백했다.지난 12일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 에스파 카리나와 윈터가 게스트로 출연했다.카리나는 정호영 셰프를 향해 "내가 팔이 좀 짧다. 항상 접고 다녀서 잘 모르시는데 키에 비해 짧다. 팔 짧은 사람은 바로 알아본다"고 말해 웃음을 자아냈다.그는 "어릴 때는 몰랐는데 중학교 때까지 별명이 '티라노'였다"며 "설마 했는데 반에서 키가 가장 작은 친구와 팔 길이를 재봤더니 내 팔이 더 짧더라. 나는 168cm였고 그 친구는 140cm대였다"고 털어놨다.카리나는 짧은 팔을 보완하기 위한 자신만의 무대 노하우도 전했다. 그는 "춤출 때는 머리카락을 많이 활용한다. 팔을 가리고 시선을 분산시키려는 것"이라며 "하체도 많이 쓰는 편"이라고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr