공유가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

2001년 데뷔한 배우 공유가 첫 아시아 팬미팅 투어를 연다.16일 소속사 매니지먼트 숲은 "오는 10월 4일 요코하마를 시작으로, 방콕, 자카르타, 마카오, 마닐라, 서울까지 아시아 6개 도시에서 '2026 공유 아시아 팬미팅 투어 '를 개최한다"고 밝혔다.공유가 데뷔 후 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어인 만큼, 이번 공연에서는 그의 과거와 현재, 미래를 팬들과 함께 돌아본다. 배우 공유이자 인간 공지철이 지나온 시간을 되짚고, 앞으로 팬들과 만들어갈 새로운 순간까지 하나의 '롱 테이크'처럼 이어갈 예정이다.공유는 지난 10일 자신의 생일을 맞아 손편지를 통해 아시아 팬미팅 투어 개최 소식을 알리기도 했다. 그는 "오래 함께해 주신 여러분 덕분에 지나온 시간들을 자연스럽게 돌아보게 되었다"라며 "그래서 올해는 그 시간을 직접 마주하며 함께할 자리를 준비해 보았다. 오랫동안 이어져 온 우리의 이야기에 새로운 장면을 더할 수 있기를 바란다. 늘 감사하다"고 말했다.공개된 티저 영상에서 공유는 모던한 분위기로 등장해 'The Long Take(더 롱 테이크)'의 일정을 알렸다. 팬미팅은 10월 4일 요코하마를 시작으로 방콕, 자카르타, 마카오, 마닐라를 거쳐 11월 28일 서울에서 마무리된다. 티켓 예매 등 자세한 내용은 추후 공개될 예정이다.한편 공유는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr