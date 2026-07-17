주상욱이 차예련의 생일을 축하하고 있다. / 사진=차예련 SNS

사진=차예련 SNS

배우 차예련이 남편 주상욱의 서프라이즈에 감동했다.차예련은 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "회 케이크.. 고마워 여보"라는 문구와 함게 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 주상욱이 차예련의 생일을 맞아 독특한 케이크를 준비한 모습. 차예련은 "태어나서 처음 받아봤다"며 연꽃 초까지 등장하자 "기방한 주회장님 아이디어"라며 남편의 센스에 감탄했다.한편 두 사람은 2017년 결혼해 2018년 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 주상욱은 현재 SBS 금토드라마 '김부장'에서 주강찬 회장 역으로 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr