(왼쪽) 배우 이민정과 이병헌의 아들이 골프 라운딩에 나섰다. / 사진=이민정 SNS

배우 이민정이 아들의 성장 속도에 놀랐다.이민정은 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "이제 길다 길어 뒷모습..."이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이민정 아들의 뒷모습이 담겼다. 또래 아이들과 다름없이 친구들과 어울려 다니기도 하면서 골프 라운딩에 나서기도 해 눈길을 끌었다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 아들은 2015년생으로 현재 초등학생이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr