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MBC ‘나 혼자 산다’

MBC ‘나 혼자 산다’에서 이주승이 자신의 ‘감독 서바이벌’ 1등 트로피를 할머니께 선물하는 모습이 전파를 탄다.오늘(17일) 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 ‘이 감독’이 되어 오랜만에 돌아온 이주승이 그동안의 이야기를 전한다.어머니, 할머니와 식사를 마친 이주승은 “제가 뭐 하나 보여드릴게요”라며 ‘감독 서바이벌’에서 받은 1등 트로피를 꺼낸다. 트로피를 본 할머니는 두 손에 트로피를 꼭 쥐고 “할아버지가 좋아하셨겠다”라며 기쁨의 눈물을 흘린다.그동안 손주 이주승의 땀 흘린 노력과, 이 순간을 보지 못하고 돌아가신 할아버지를 향한 할머니의 그리움이 고스란히 느껴진다. 조용히 할머니의 모습을 지켜보던 이주승과 어머니도 애써 울음을 참으며 눈물을 훔친다. 또한 이주승은 상금 1억 원을 기부한 후원 증서도 꺼내 보인다. 기부를 결정한 이유 역시 할아버지 때문이라고 밝힌다.이주승은 “할아버지께서 제가 영화를 처음 연출할 때부터 ‘이 감독’이라고 불러주셨다”라며 “(감독 서바이벌을 위한) 최종 각본을 쓰던 도중에 할아버지께서 돌아가셨다”라고 고백한다.이어 이주승이 텅 빈 할아버지의 방을 찾아, 할아버지의 사진 앞에 트로피와 후원 증서를 올려놓고 물끄러미 사진을 바라보는 모습이 포착돼 눈길을 모은다. 이주승이 할아버지께 전한 마음속 이야기는 오늘(17일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr