최준희 / 사진 = 최준희 SNS

배우 고(故) 최진실 딸 최준희가 또 한 번 성형 시술을 받았다고 밝혔다.16일 최준희는 자신의 SNS에 "입술 필러 미친 맛도리. 공유하겠슈"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 내추럴한 메이크업을 한 채 카메라를 응시하는 최준희의 모습이 담겼다. 그는 소멸 직전의 작은 얼굴 속 또렷한 이목구비를 자랑해 감탄을 자아냈다.특히, 이날 최준희는 필러 시술 후 한층 더 도톰해진 립라인에 만족감을 표했다. 그는 날렵한 턱선과 오똑한 콧날, 선명한 눈매와 조화로운 완성형 비주얼을 자랑했다. 확 달라진 그의 인상에 누리꾼들은 "최진실 얼굴이 많이 없어졌네", "예뻐지려고 노력 안 해도 모태 예쁨인데" 등의 반응을 보였다.한편, 최준희는 과거 눈과 코 재수술, 안면윤곽 수술 등 수차례의 성형 시술을 받은 바 있다고 밝혔다. 그는 이번 입술 필러 시술 사실 역시 쿨하게 공개해 모두를 놀라게 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr