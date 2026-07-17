안은진 / 사진 = 안은진 SNS

배우 안은진이 한층 갸름해진 비주얼을 공개했다.16일 안은진은 자신의 SNS에 "가을 미리보기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 안은진은 그레이 니트와 체크 랩스커트를 매치해 청초함을 더했다. 한 손에 노란 꽃을 든 그는 장난기 가득한 표정을 지어 특유의 털털하고 유머러스한 매력을 발산했다.특히, 몰라보게 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 스트라이프 티셔츠와 베이지 미니 스커트를 입고 포즈를 취하는 안은진의 모습이 담겼다. 사진 속 그는 날렵한 턱선과 소멸 직전의 작은 얼굴을 자랑해 놀라움을 안겼다. 또한, 안은진은 군살 하나 없는 허벅지 라인으로 늘씬한 각선미를 자아내 누리꾼들의 감탄을 샀다.앞서 최근 약 10kg를 감량했다는 안은진은 지난 5월 자신의 SNS에 다이어트 식단을 공개한 바 있다. 당시 그는 흰 죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등 간단한 식사를 즐기면서도 하루 두 차례 고강도 운동을 거뜬히 소화해 놀라움을 안겼다.한편 안은진은 KBS 2TV 신작 드라마 '너 말고 다른 연애'로 안방 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr