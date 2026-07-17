모델과 아이돌, 그리고 이국주…“많이 애껴” 셋이 무슨 조합이지

모델 송해나가 뜻밖의 조합으로 시선을 사로잡았다.송해나는 최근 자신의 SNS에 "자주 보지 못하지만 많이 애껴. 안국 데이트. 더더코부스 너무 맛있었다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 EXID 멤버 혜린, 개그우먼 이국주와 함께 시간을 보내는 송해나의 모습이 담겼다. 세 사람은 즉석사진을 찍으며 다정한 포즈를 취하는가 하면, 환한 미소와 익살스러운 표정으로 유쾌한 분위기를 자아냈다.특히 모델, 아이돌, 개그우먼이라는 서로 다른 분야에서 활동하는 세 사람이 한자리에 모였다는 점이 눈길을 끈다. 쉽게 예상하기 어려운 조합이지만, 사진 속에서는 오랜 친구처럼 자연스럽고 편안한 케미를 보여줬다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr