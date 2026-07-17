이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’

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그룹 코요태 신지가 인바디 검사 결과에 충격을 받고 건강 관리에 나선 근황을 공개했다.지난 15일 ‘어떠신지?!?’ 채널에는 ‘인바디 결과보고 충격받은 신지’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 신지는 남편 문원의 권유로 헬스장을 찾아 PT를 받으며 운동을 시작하는 모습을 공개했다.신지는 운동을 결심한 이유로 앞서 받은 체성분 검사를 언급했다. 그는 “근육은 없어도 무대에서 활동할 체력은 있다고 생각했다”며 “그런데 인바디 점수가 아예 안 나왔다”고 털어놨다.이어 “주변에서 ‘걸어 다니는 게 신기하다’고 하니까 ‘이 정도면 심각한 건가 보다’ 생각했다”며 “내 몸 상태를 알게 됐다”고 말했다.실제 영상 속 신지는 한층 야윈 얼굴과 마른 체형으로 눈길을 끌었다. 특히 얼굴 살이 크게 빠진 수척한 모습이 공개되면서 팬들의 걱정도 이어졌다.운동을 지도한 트레이너는 신지의 근육량 부족 상태를 짚으며 “근육이 많이 없는 편”이라고 설명했다. 또 평소 식사량이 적다는 신지에게 “지금처럼 안 먹으면서 운동하면 지방이 더 빠질 수 있다”며 식습관 개선을 당부했다.신지는 고강도 운동을 이어가며 힘들어하면서도 “내일 당장 행사가 있는데 마이크도 못 잡는 것 아니냐”, “내가 죽으면 유튜브 채널이 끝나는 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 신지는 극심한 스트레스로 몸무게가 42kg까지 감소했다고 밝혀 걱정을 산 바 있다. 이번 근황 영상이 공개되자 누리꾼들은 “너무 말랐다”, “밥 좀 잘 챙겨 드세요”, “살이 너무 빠진 것 같다” 등의 반응을 보이며 건강을 걱정했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr