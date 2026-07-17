허남준, 북부대공 3대장 인증…차갑고 도도한 냉미남

배우 허남준이 '북부대공'다운 치명적인 아우라를 뽐냈다.허남준은 최근 디올 뷰티 팝업 행사장을 찾아 세련된 슈트 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 짙은 네이비 더블 브레스트 재킷에 블루 스트라이프 셔츠를 매치한 그는 절제된 스타일링만으로도 강렬한 존재감을 드러냈다.특히 향수 시향지를 손에 든 채 제품을 바라보는 모습은 마치 한 장면의 화보를 연상케 했다. 감정을 쉽게 드러내지 않는 차가운 표정과 날카로운 옆선, 낮게 내리깐 눈빛이 어우러지며 도도하면서도 섹시한 분위기를 완성했다.최근 허남준은 SBS 드라마 '멋진 신세계' 속 차세계 캐릭터로 큰 사랑을 받으며 팬들 사이에서 '북부대공 3대장'으로 불리고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr