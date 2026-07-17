‘솔로지옥’ 윤하정, 결혼은 10월인데 매일 웨딩화보 공개

넷플릭스 '솔로지옥' 출신 윤하정이 결혼을 앞두고 웨딩 화보를 공개하며 행복한 예비 신부의 근황을 전했다.윤하정은 최근 자신의 SNS를 통해 웨딩드레스 화보를 게재했다. 오는 10월 결혼을 앞둔 그는 최근 예비 남편과의 일상 사진, 데이트 모습, 웨딩 촬영 비하인드 등을 연이어 공개하며 설렘 가득한 시간을 팬들과 공유하고 있다.공개된 사진 속 윤하정은 순백의 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 깊게 파인 브이라인의 레이스 디테일이 더해진 드레스는 여성스러운 분위기를 강조했고, 풍성하게 퍼지는 스커트가 단아하면서도 로맨틱한 무드를 완성했다.긴 웨이브 헤어와 내추럴한 메이크업은 윤하정의 청순한 비주얼을 더욱 돋보이게 했다. 군더더기 없는 실루엣과 또렷한 이목구비가 어우러지며 마치 영화 속 한 장면 같은 웨딩 화보를 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr