배우 진태현이 시청자들에게 별도의 인사 없이 하차했다. / 사진=JTBC '이혼숙려캠프'

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배우 진태현이 '이혼숙려캠프'에서 하차했다.지난 16일 밤 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'(이하 '이숙캠')에서는 22기 부부들의 최종 조정 과정이 공개됐다.이날 22기 부부들의 최종 조정이 모두 끝난 뒤, 22기를 끝으로 하차하는 진태현을 위한 제작진이 마지막 인사가 전해졌다.제작진은 "22기가 오기까지 2년 동안 함께해주신 진태현 조사관님께 감사드립니다"라며 두 줄의 자막으로 진태현의 하차를 알렸다. 진태현은 별도의 작별 인사 없이 하차하게 됐다.이에 일부 누리꾼들은 "진태현 때문에 '이숙캠' 봤던 사람들도 많은데..", "2년의 시간을 두 줄의 자막으로? 너무하다" 등 아쉽다는 반응을 보이고 있다.한편 영상 말미에선 새로운 가사조사관으로 투입된 이동건의 합류를 알리는 영상이 공개되면서 달라질 '이숙캠'을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr