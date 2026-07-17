손종원 셰프, 콩국수도 느좋스럽게…단백질 가득한 K-디저트

손종원 셰프가 한여름을 맞아 이타닉 가든의 계절 후식으로 특별한 콩국수를 선보였다.손종원 셰프는 최근 자신의 SNS를 통해 "여름의 이타닉 가든에서는 젓가락을 이용하여 먹는 후식을 준비했습니다"라며 새로운 디저트를 소개했다.그는 "면처럼 길게 떡을 빚어 백태를 정성스레 갈아 만든 즙 위에 고명으로 얹어 만든 달콤한 '콩국수'"라고 설명했다. 일반적인 밀면 대신 떡을 활용해 콩국수를 재해석한 이타닉 가든만의 독창적인 메뉴다.이어 "맛있는 콩국수는 질 좋은 국산 콩이 재배되는 여름에만 먹을 수 있는 계절감이 듬뿍 담긴 요리"라며 "날씨가 더워지기 시작하면 제가 좋아하는 콩국수집이 생각나 그곳을 방문할 생각에 설레곤 한다"고 계절 음식에 대한 애정을 전했다.또한 손 셰프는 자신의 취향도 함께 공개했다. 그는 "개인적으로는 간을 따로 하지 않은 콩국수에 달콤한 김치를 얹어 먹는 것을 즐긴다"면서도 "친구가 소금에 설탕까지 듬뿍 넣어 먹는 모습을 보고 예상보다 맛있었던 경험이 있었다. 지역과 취향에 따라 소금과 설탕 중 무엇을 넣는 것이 더 맛있는지 이야기하는 모습에서 착안해 달콤하게 먹는 콩국수를 구상하게 됐다"고 밝혔다.끝으로 손 셰프는 "입안 가득 퍼지는 은은하면서도 깊은 콩의 풍미와 함께 이타닉 가든에서 깊어가는 여름을 만나보시길 바란다"고 전하며 계절 한정 메뉴에 대한 기대를 높였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr