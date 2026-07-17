예리, 컵 디자인으로 볼륨감 업…막내의 비키니 자태

그룹 레드벨벳 멤버 예리가 여유로운 휴가를 즐기며 청순한 매력을 뽐냈다.예리는 최근 자신의 SNS를 통해 수영장에서 휴식을 보내는 사진을 공개했다.사진 속 예리는 핑크 컬러 플라워 패턴의 원피스 수영복을 입고 코코넛 음료를 마시며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 물에 젖은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 편안한 분위기를 연출했고, 뒤편으로 펼쳐진 해변 풍경이 휴양지 특유의 여유를 더했다.특히 화사한 핑크색 수영복이 예리의 맑은 이미지와 어우러지며 시선을 사로잡았다. 바스트 라인을 입체적으로 디자인한 컵 디테일이 적용된 스타일로, 볼륨감 있는 실루엣을 연출하는 효과를 더했다. 덕분에 전체적인 비율이 한층 돋보이며 여성스러운 분위기를 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr