봉준호 감독이 '호프' GV에 참석했다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

봉준호 감독, 나홍진 감독이 '호프' GV에서 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

봉준호 감독, 나홍진 감독이 '호프' GV에 참석했다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

영화 '호프'(감독 나홍진)가 개봉 첫날 올해 최고 오프닝 스코어를 기록한 가운데, 나홍진 감독과 봉준호 감독이 함께한 GV(관객과의 대화)가 열렸다. 봉준호 감독은 작품의 액션과 연출, 배우들의 연기를 호평하며 나홍진 감독과 영화에 대한 다양한 이야기를 나눴다. 두 감독의 진솔한 대화에 객석을 가득 메운 관객들도 높은 관심을 보였다.개봉일인 지난 15일 메가박스 코엑스에서 진행된 GV는 예매 오픈 직후 매진됐다. GV에서는 나홍진 감독과 봉준호 감독이 영화와 관련된 다양한 이야기를 나눴다. 봉준호 감독은 이전보다 한층 살이 빠진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.봉준호 감독은 "'내가 도대체 뭘 본 거지'라는 즐거운 영화적 충격과 흥분감을 가라앉히고 많은 것들을 물어보고 싶다"며 GV의 문을 열었다. 이어 "굉장히 놀라운 영화적 모험이다. 이런 영화를 어디 가서 보겠는가. 패기와 광기가 폭발하는 영화, 시네마의 진풍경을 보여주셔서 감사드리고 동료 영화인으로서도 감사한 마음"이라고 작품을 평가했다.봉준호 감독은 영화 전반부에 대해 "놀라운 쾌감과 폭주의 롤러코스터"라고 극찬했다. 이어 "끊어질 듯 절대 끊어지지 않는 호흡에 박진감 넘치는 음악, 홍경표 촬영감독의 땅 위를 낮게 날아다니는 듯한 카메라 워크까지 압도적인 서스펜스와 박진감이 인상적이었다"고 말했다.배우들의 연기도 호평했다. 봉준호 감독은 "이 영화에서는 액션이 폭주하는 가운데 그걸 감당해내는 배우가 있다. 배우의 눈빛이 액션을 완성하는데, 그런 면에서 부러웠다. 감독에게 최고의 행복은 좋은 배우와 작업하는 것이기에 복 받으신 것 같다"고 말했다.이에 나홍진 감독은 액션과 외계인 캐릭터 설계에 대해 "크리처와 액션을 한 화면에 함께 담아보고 싶었다. 제가 어렸을 때 봤던 클래식 영화의 수공예적인 느낌, VFX가 없는 액션 안에 CG로 구현한 크리처를 한 프레임에 담아내고자 했다"고 설명했다.봉준호 감독은 GV를 마무리하며 "폭주하는 흥분감 속에서 영화를 봤다. 전반부의 강렬한 액션과 속도감뿐 아니라 그 안에서 여러 요소들이 세밀하게 차근차근 빌드업되고 있다는 점이 놀라웠다"며 영화의 서사와 캐릭터에 대한 해석도 전했다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 듣고, 온 마을이 비상에 걸린 가운데 믿기 어려운 현실과 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연한다. 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr