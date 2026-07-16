개그우먼 이세영이 코스프레 후 거울 속 자신을 카메라에 담고 있다. / 사진=이세영 SNS

개그우먼 이세영이 또다시 볼륨 과시에 나섰다.이세영은 지난 15일 자신의 인스타그램에 "이번엔 요청하신 코스프레!! 누구일까요?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이세영이 핑크와 그린 조합의 가발을 착용한 채 소품까지 준비해 변신한 모습. 특히 최근 자신의 의상을 두고 갑론을박이 일었음에도 다시 가슴을 노출해 눈길을 끌었다.한편 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그는 "쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다"며 외모 콤플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr