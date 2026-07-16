가수 신지가 한층 야윈 모습을 보였다. / 사진='어떠신지?!?' 유튜브 영상 캡처

가수 신지가 건강 관리를 위해 헬스장을 찾았다. / 사진='어떠신지?!?' 유튜브 영상 캡처

가수 신지가 헬스 트레이너에게 식단 관리가 필요하다는 조언을 받았다.지난 15일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '인바디 결과보고 충격받은 신지'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 신지가 남편 문원과 함께 헬스장을 찾아 PT를 받는 모습이 담겼다.신지는 "남편의 숙원사업이었고, 나에게도 굉장히 큰 결심이 필요했던 운동을 한번 해보려고 한다"고 말했다. 이어 "(남편이) 선물로 PT를 끊어줘서 어쩔 수 없이 운동을 하게 됐다"고 웃었다.운동을 결심한 배경도 밝혔다. 신지는 "가장 큰 계기는 인바디 때문"이라며 "운동 근육은 없어도 무대에서 쓸 체력이나 근력은 있다고 생각했는데, 인바디 점수도 아예 나오지 않는다고 하니 심각성을 느꼈다"고 털어놨다.앞서 신지는 문원과 함께 한의원을 찾아 건강 상태를 점검했다. 당시 인바디 측정이 어려울 정도로 근육량이 부족했고 "걸어 다니는 게 신기할 정도"라는 진단을 받을 만큼 좋지 않은 몸 상태를 확인한 바 있다.운동을 마친 후 트레이너는 식단 관리의 중요성도 강조했다. 그는 "운동도 중요하지만 식사를 잘해야 한다"며 "지난번 상담 당시 하루 한 끼, 많아야 두 끼 정도 먹는다고 했는데 제대로 먹지 않고 운동하면 오히려 지방만 더 빠질 수 있다"고 조언했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr