김혜수, 조여정 / 사진 = 김혜수 SNS

배우 김혜수(55)가 잘록한 개미허리를 자랑했다.16일 김혜수는 자신의 SNS에 "지금불륜이문제가아닙니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 스틸컷이 담겼다. 극중 대표 '박경희' 역을 맡은 김혜수는 호화로운 별장을 배경으로 수십 개의 명품 브랜드 뱃지가 달린 크롭 가디건을 입고 럭셔리한 매력을 발산했다.특히, 그의 무결점 몸매가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 심각한 표정으로 배우 조여정과 대치한 김혜수의 모습이 담겼다. 그는 독특한 커팅 디테일이 돋보이는 밀착 하이넥 원피스를 입고 잘록한 허리 라인을 과시해 놀라움을 안겼다. 이날 김혜수는 날렵한 턱선과 또렷한 이목구비로 난해한 표정 연기도 완벽 소화해 작품 촬영을 위한 자기관리 투혼을 짐작케 했다.한편, 김혜수가 출연하는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 오는 31일 공개 예정이다. 해당 작품은 불륜보다 더 큰 비밀에 얽힌 두 부부의 이야기를 그린 블랙 코미디 드라마다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr