배우 장영남이 앤드마크와 전속계약을 체결했다. / 사진=텐아시아DB

배우 장영남이 종합 엔터테인먼트사 앤드마크와 전속계약을 체결했다. 과거 함께했던 양측은 2년 만에 다시 손을 맞잡으며 인연을 이어가게 됐다16일 앤드마크는 장영남과의 전속계약 사실을 발표했다. 권오현 앤드마크 대표는 "좋은 파트너는 결국 다시 만난다. 장영남 배우는 함께하는 동안 누구보다 깊은 신뢰를 쌓아온 배우다. 이번 재회는 계약을 넘어 서로에 대한 믿음이 다시 이어진 결과이며, 앞으로도 최고의 작품과 캐릭터를 만날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.장영남과 앤드마크는 과거 오랜 시간 함께하며 두터운 신뢰를 쌓아온 사이라는 것이 앤드마크 측 설명이다. 서로에 대한 깊은 이해와 믿음을 바탕으로 호흡을 맞춰온 양측은 2년 만에 다시 같은 소속사에서 함께하게 됐다.장영남은 탄탄한 연기력과 묵직한 존재감으로 영화와 드라마, 무대를 오가며 꾸준히 활동해온 배우다. 장르를 가리지 않는 폭넓은 연기 스펙트럼과 안정적인 연기력으로 다양한 작품을 통해 대중의 사랑을 받아왔다.오랜 시간 함께했던 파트너와 다시 손을 맞잡은 장영남이 앤드마크와 어떤 작품과 활동을 이어갈지 관심이 모인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr