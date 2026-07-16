손나은이 데뷔 후 철저한 식단 관리를 해왔다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

손나은이 '유튜브하지영'에 출연했다. / 사진='유튜브하지영' 유튜브 영상 캡처

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 데뷔 이후 컵라면 한 개를 다 먹어본 적이 없다고 고백했다.지난 15일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 '김부장 특집! 손나은 "윤경호 최대훈 소지섭 선배님 연기 보는데 손이 덜덜 떨렸어요!!"'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 SBS 금토드라마 '김부장'에서 정상아 역을 맡은 손나은이 출연했다.손나은은 MC 하지영과 식단 관리에 대해 이야기하던 중 "데뷔 이후 혼자 라면 한 봉지를 끓여 먹은 적이 없다"고 밝혔다. 이어 "컵라면도 하나를 다 먹어본 적이 없다. 관리를 위해 먹으면 안 되겠다는 생각이 들어서 그랬다"고 말했다.하지만 철저한 식단 관리도 '김부장' 촬영 당시에는 예외였다. 손나은은 "추운 겨울 야외 촬영을 하다 보니 너무 힘들어서 처음으로 편의점에 가 스태프들과 큰 컵라면을 사서 다 먹었다"고 웃었다. 이에 하지영은 "드라마 촬영을 하면서 데뷔 이후 처음으로 컵라면을 다 먹은 셈이다"며 놀라움을 감추지 못했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr