차정원과 아이비가 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 이상형을 밝혔다./사진=SBS 방송 화면 캡처

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 이상형을 밝혔다./사진=SBS 방송 화면 캡처

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 이상형을 밝혔다.13일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 아이비, 차정원, 주현영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.탁재훈은 아이비에게 "남자친구가 있는 거냐, 없는 거냐?"고 물었다. 이에 아이비는 "난 좀 오래됐다. 없는지"라고 답했다.탁재훈이 "얼굴도 예쁘지, 능력도 있지, 성격도 좋지. 그런데 왜 혼자 연애를 안 하는 거냐"고 묻자, 아이비는 "옛날에는 연애를 쉬어본 적이 솔직히 잘 없었던 것 같다. 어렸을 때는 좋아한다고 고백하는 사람도 많았다"고 말했다. 이어 "그런데 연애하는 게 이렇게 힘든 거였는지, 30대 후반부터 너무 깨달아졌다. 연애가 힘들다"고 솔직한 속내를 털어놨다.하정우와 공개 연애 중인 차정원은 "내가 봤을 때 문제는 눈을 낮춰야 한다. 언니는 한 번 갔다 와도 괜찮다. 그런데 잘생겨야 한다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 아이비는 "외적으로 디테일한 편은 아닌데 애티튜드나 이런 게 되게 중요하다. 그런 자잘한 걸 따지다 보니까 못 만나는 것 같다"고 자신의 연애관을 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr