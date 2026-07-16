가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 이상형을 밝혔다.
13일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 아이비, 차정원, 주현영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 탁재훈은 아이비에게 "남자친구가 있는 거냐, 없는 거냐?"고 물었다. 이에 아이비는 "난 좀 오래됐다. 없는지"라고 답했다.
탁재훈이 "얼굴도 예쁘지, 능력도 있지, 성격도 좋지. 그런데 왜 혼자 연애를 안 하는 거냐"고 묻자, 아이비는 "옛날에는 연애를 쉬어본 적이 솔직히 잘 없었던 것 같다. 어렸을 때는 좋아한다고 고백하는 사람도 많았다"고 말했다. 이어 "그런데 연애하는 게 이렇게 힘든 거였는지, 30대 후반부터 너무 깨달아졌다. 연애가 힘들다"고 솔직한 속내를 털어놨다. 하정우와 공개 연애 중인 차정원은 "내가 봤을 때 문제는 눈을 낮춰야 한다. 언니는 한 번 갔다 와도 괜찮다. 그런데 잘생겨야 한다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 아이비는 "외적으로 디테일한 편은 아닌데 애티튜드나 이런 게 되게 중요하다. 그런 자잘한 걸 따지다 보니까 못 만나는 것 같다"고 자신의 연애관을 설명했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
13일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 아이비, 차정원, 주현영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 탁재훈은 아이비에게 "남자친구가 있는 거냐, 없는 거냐?"고 물었다. 이에 아이비는 "난 좀 오래됐다. 없는지"라고 답했다.
탁재훈이 "얼굴도 예쁘지, 능력도 있지, 성격도 좋지. 그런데 왜 혼자 연애를 안 하는 거냐"고 묻자, 아이비는 "옛날에는 연애를 쉬어본 적이 솔직히 잘 없었던 것 같다. 어렸을 때는 좋아한다고 고백하는 사람도 많았다"고 말했다. 이어 "그런데 연애하는 게 이렇게 힘든 거였는지, 30대 후반부터 너무 깨달아졌다. 연애가 힘들다"고 솔직한 속내를 털어놨다. 하정우와 공개 연애 중인 차정원은 "내가 봤을 때 문제는 눈을 낮춰야 한다. 언니는 한 번 갔다 와도 괜찮다. 그런데 잘생겨야 한다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 아이비는 "외적으로 디테일한 편은 아닌데 애티튜드나 이런 게 되게 중요하다. 그런 자잘한 걸 따지다 보니까 못 만나는 것 같다"고 자신의 연애관을 설명했다.
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