가수 하성운 / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이었다. 그는 최근 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연해 마지막 회에서 "이곳에 우리가 다시 모인 건 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라는 소회를 전하며 팬들의 관심을 모았다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 주연이 차지했다. 주연은 최근 아시아 솔로 팬미팅 개최를 확정하며 글로벌 팬들과의 만남을 예고했다. 오는 7월부터 아시아 주요 도시를 순회하며 다채로운 무대와 토크를 선보일 예정이다.3위는 그룹 더보이즈 멤버 현재가 이름을 올렸다. 더보이즈 현재는 메종 21G와 협업한 한정판 향수 컬렉션 'Midnight Summer'를 오는 17일 공식 론칭한다. 팬들과 함께한 여름의 추억을 향으로 담아낸 이번 컬렉션에는 현재가 향의 방향성과 원료 선정 과정에 직접 참여했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 여자 가수는?', '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 남자 가수는?', '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 여자 트로트 가수는?', '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr