이상민 / 사진=텐아시아 DB

이상민이 '232 프로젝트'의 종료와 함께 '이상민 입장' 채널 개편을 알렸다./ 사진 제공 : 더232

이상민이 '232 프로젝트'의 종료와 함께 '이상민 입장' 채널 개편을 알렸다.지난 15일 공개된 유튜브 채널 '이상민 입장'에서는 이상민과 소희의 깜짝 무대가 공개됐다. 기존의 '232 프로젝트' 데뷔조 선발을 마친 이상민은 채널명을 '이상민 입장'으로 변경함과 동시에 첫 콘텐츠를 선보였다.'이상민 입장'은 이상민이 대중 앞에 본격적으로 등장한다는 직관적인 의미와 함께 그의 개인적 견해를 솔직하게 담아내겠다는 의미가 담겨있다. 이 가운데 처음으로 공개된 1분 영상에서는 이상민과 소희의 인연이 담긴 '오마츠리맘보' 무대가 펼쳐졌다. 해당 곡은 과거 이상민이 속한 그룹 룰라의 '천상유애' 표절 논란으로 화제가 되었고, 소희가 방송에서 해당 무대를 선보여 '이상민 저격 해프닝'이라는 상황이 되기도 했다.그러나 이번 영상에서 소희가 부르는 '오마츠리맘보'에 맞춰 직접 춤을 추는 이상민의 모습이 공개됐다. 과거의 의혹을 유쾌하게 승화시킨 두 사람의 만남은 특유의 B급 감성과 웃픈 분위기를 자아냈다. 동시에 과거 이상민의 '음악의 신' 감성을 기대하는 팬들의 향수를 자극했다.'이상민 입장'이 앞으로 어떤 개성 넘치는 콘텐츠로 시청자들을 사로잡을지 귀추가 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr