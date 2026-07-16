아이돌에서 싱어송라이터로…펜타곤 정우석, 한층 깊어졌다

펜타곤 정우석이 싱글 앨범을 발매했다./

펜타곤 멤버 정우석이 싱어송라이터로서 한층 깊어진 음악 세계를 선보였다.정우석은 지난 15일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 앨범 ‘TALKIE’를 발매했다.정우석의 새 싱글 ‘TALKIE’는 ‘Sweet Dream’과 ‘Beautiful Day’ 두 곡으로 구성된 더블 싱글이다. 침묵을 지나 비로소 자신만의 목소리로 세상을 이야기하기 시작하는 순간을 담아낸 앨범이다.앨범의 첫 번째 트랙 ‘Sweet Dream’은 얼터너티브 록 기반의 서정적인 밴드 사운드가 돋보이는 곡으로, 지나간 시절과 추억을 돌아보는 이야기를 담아냈다. 두 번째 트랙 ‘Beautiful Day’는 청량한 팝 록 기반의 밴드 사운드 위에 자유로운 에너지를 녹여낸 곡으로, 과거의 기억을 품은 채 현재를 살아가는 모습을 그려냈다.두 곡은 서로 다른 정서지만 하나의 흐름으로 연결된다. ‘Sweet Dream’이 지나온 시간을 돌아보는 시선이라면, ‘Beautiful Day’는 그 기억을 받아들이고 새로운 하루를 향해 나아가는 현재를 담았다.정우석은 솔로 작업을 통해 선보인 ‘NAVY BLUE’와 ‘Angel’을 비롯해 ‘EP Empty Paper’, ‘YOU’, ‘U’, ‘Romance’ 등의 작품으로 자신의 음악적 색을 확장해 오고 있다.뮤지션 인큐베이팅 프로그램 ‘튠업 아티스트’ 활동을 통해서는 음악성과 라이브 역량을 선보였다. 국내 음악 지원사업과 다수의 해외 공연 및 페스티벌에도 참여했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr