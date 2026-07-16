기안84 / 사진=텐아시아 DB

기안84X강남 ‘치킨과 그녀’ 재킷 이미지 / 사진 = SHGOLD COMPANY, 기안84 제공

기안84가 강남과 첫 듀엣곡 '치킨과 그녀'를 발매한다.기안84는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 강남과 함께한 첫 컬래버레이션 싱글 '치킨과 그녀'를 발매한다.앞서 두 사람은 강남의 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에서 마츠바라 미키의 'Stay With Me (스테이 위드 미)'를 듀엣으로 불렀던 바 있다. 실제로 해당 영상은 유튜브 조회수 700만 뷰를 돌파했다.이에 기안84와 강남은 첫 듀엣 신곡 '치킨과 그녀'를 정식 발매한다. 특히 '치킨과 그녀'는 기안84가 직접 작사에 참여하고, 강남이 프로듀싱과 작곡으로 힘을 보탠 곡으로, 레트로하면서도 경쾌한 사운드와 청량한 무드가 어우러진 시티팝 장르다.특히 기안84의 다재다능한 행보가 눈길을 끈다. 기안84는 지난 2024년 방송된 MBC 예능 프로그램 '태어난 김에 음악일주'를 통해 직접 작사와 작곡에 참여한 '민들레', 작사에 참여한 '토네이도', 빠니보틀, 유태오와 함께한 'Like a Friend (라이크 어 프렌드)'를 발매했다.한편, 기안84는 넷플릭스 '대환장 기안장' 시리즈, MBC '극한84' 등 예능에 출연하고 있다. 또한 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서도 활약 중이며, 유튜브 채널 '인생84'를 통해 여러 콘텐츠를 선보이고 있다.신곡 '치킨과 그녀'의 음원 및 뮤직비디오는 16일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr