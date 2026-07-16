김혜은 / 사진 = 김혜은 SNS

김혜은 / 사진 = 김혜은 유튜브 채널

배우 김혜은이 초호화 자택 내부를 공개했다.15일 유튜브 채널 '김혜은'에는 '면세점 뺨치는 맥시멀리스트 김혜은의 리얼 집 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김혜은은 치과의사 남편과 함께 살고 있는 서울 강남 서초구 소재의 자택 내부를 공개했다.공개된 영상에서 그의 자택은 널찍한 거실과 썬룸, 시티뷰가 한 눈에 보이는 탁 트인 정원까지 갖춰 감탄을 자아냈다. 특히, 클래식한 인테리어의 거실이 눈길을 끌었다. 김혜은은 거실 한 편에 놓인 자개장을 가리키며 "저희 남편의 할아버지가 쓰셨던 문갑이다. 문갑이랑 큰 장롱들이 있었는데 그걸 20년 동안 이고 살았다"며 "5년 전에 인테리어 할 때도 도저히 놓을 곳도 없고 안 되겠다 싶어서 콘솔로 만들었다"고 설명했다.김혜은은 잡동사니와 옷이 가득한 드레스룸을 공개하기도 했다. 그는 여기저기 옷이 적치된 모습에 난처함을 표하면서도 "바자회 물건 추리느라 옷 뒤지고 있는 참이었다. 좀 더 골라야 한다"고 설명했다. 김혜은은 "1년에 한 번씩 혼자 아이를 키우는 엄마들을 위해 바자회를 한다. 옷들을 팔아서 작년 수익금이 1800만 원 넘게 나왔다"고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.한편, 김혜은은 2001년 치과의사 김인수 씨와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 그는 2020년 JTBC 드라마 '이태원 클라쓰'에서 장가그룹 전무이사 강민정 역을 완벽 소화해 얼굴을 알렸다. 현재 그가 거주 중인 것으로 알려진 서울 서초구 주상복합 아파트의 매매가는 약 60억 원으로 전해졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr