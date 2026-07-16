1기 영호가 연이어 거절당한다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

1기 영호가 연이어 거절당한다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 1기 영호가 여자 5호에게 연이어 거절당한다.16일 방송되는 SBS Plus, ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서는 경력직 솔로남들과 '짝' 인기녀 출신 여자들이 셋째 날 아침부터 서로의 마음을 확인하며 관계를 이어가는 모습이 그려진다.이날 7기 영호는 숙소 마당에서 여자 5호와 만나 달리기 강습을 받는다. 전날 밤 달리기 자세를 교정받고 싶다고 말한 7기 영호에게, 달리기 강사로 일하는 여자 5호가 직접 봐주겠다고 나선 것. 두 사람은 아침부터 함께 체조를 하고 마당을 돌며 시간을 보내고, 한층 가까워진 모습으로 눈길을 끈다.반면 1기 영호는 달리기를 마치고 돌아온 여자 5호에게 "함께 산책하실래요?"라고 다가가지만 또 한 번 거절당한다. 여자 5호는 "지금 막 운동하고 와서 좀 쉬고 싶다"고 양해를 구한다. 전날에 이어 연이어 거절당한 1기 영호의 모습에 데프콘은 "또 거절이야?"라며 안타까워했고, 경리 역시 탄식을 내뱉는다.'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr