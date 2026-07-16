배우 송하윤이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 송하윤 측이 학교폭력 의혹을 제기한 제보자 A씨가 검찰에 송치됐다며 최근 제기된 '무혐의' 주장에 대해 정면으로 반박했다.16일 송하윤의 법률대리인 법무법인 지음은 공식 입장을 통해 "송하윤의 학교폭력 의혹을 제기한 A씨에 대한 정보통신망법상 명예훼손, 업무방해, 협박 혐의 사건이 지난 6월 16일 검찰에 송치됐다"고 밝혔다.법무법인 지음에 따르면 경찰은 지난 2월 A씨에 대해 한 차례 불송치 결정을 내렸으나, 송하윤 측의 이의신청 이후 검찰이 보완수사를 요구했고 약 3개월간의 추가 수사 끝에 기존 판단을 변경해 A씨를 검찰에 송치했다.송하윤 측은 최근 A씨가 주장한 '무혐의'와 관련해서도 "보완수사 이전 불송치 결정 당시 수사결과 통지서를 근거로 한 주장"이라며 "검찰의 보완수사 요구 이후 경찰이 재수사를 진행한 결과 혐의가 인정돼 검찰에 송치된 것"이라고 설명했다.또 형사사법포털(KICS)에 기재된 '기존 송치 결정 유지' 문구에 대해서도 "보완수사 결과 기존 송치 결정을 유지했다는 의미일 뿐, 과거 불송치 판단을 유지했다는 뜻은 아니다"라고 선을 그었다.이어 "A씨는 근거 없는 루머를 제기한 데 이어 수사 절차에 대해서도 사실과 다른 정보를 유포하며 추가적인 피해를 입히고 있다"며 "수사 절차를 왜곡해 여론을 호도하는 행위에 대해서는 필요한 법적 대응을 검토할 예정"이라고 밝혔다.송하윤 역시 법률대리인을 통해 "본의 아니게 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐드려 송구하다"며 "수사 중인 사안에 대해 필요 이상의 언론 대응이나 여론전을 원하지 않았고 지금도 검찰의 최종 판단을 차분히 기다리고 있다"고 전했다.이어 "최근 또 한 번 사실과 다른 내용이 알려지면서 부득이하게 최소한의 사실관계를 바로잡게 됐다"며 "최종 결과가 나올 때까지 조금만 기다려 달라"고 당부했다.앞서 송하윤은 지난해 4월 학교폭력 의혹에 휩싸였다. 당시 A씨는 JTBC '사건반장' 등을 통해 송하윤에게 폭행을 당했고 강제전학을 갔다고 주장했지만, 송하윤 측은 "A씨와 일면식도 없으며 폭력을 행사하거나 학폭으로 강제전학을 간 사실도 없다"며 의혹을 전면 부인하고 법적 대응에 나섰다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr