최홍만(1980년생)이 먹방 유튜버 쯔양(1997년생)과 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌었다.
이종격투기 선수 겸 방송인 최홍만은 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "'쯔양몇끼' 많관부. 토요일 오후 7시 50분 ENA '쯔양몇끼'"라는 글과 함께 쯔양과 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 식당을 배경으로 나란히 포즈를 취한 최홍만과 쯔양의 모습이 담겼다. 키 217㎝의 최홍만과 161㎝인 쯔양은 압도적인 체격 차이로 시선을 모았다. 최홍만은 한 팔로 쯔양을 감싸 안은 채 환한 미소를 지으며 카메라를 응시했다.
사진을 본 누리꾼들은 "아빠 무릎에 앉아 있는 딸 같다", "쯔양이 최홍만보다 많이 먹는다니", "쯔양이 인질로 잡혀 있는 것 같다" 등 농담 섞인 반응을 보였다.
최홍만은 지난 11일 방송된 ENA 예능 '쯔양몇끼'에 게스트로 출연해 쯔양과 함께 호흡을 맞췄다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
이종격투기 선수 겸 방송인 최홍만은 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "'쯔양몇끼' 많관부. 토요일 오후 7시 50분 ENA '쯔양몇끼'"라는 글과 함께 쯔양과 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 식당을 배경으로 나란히 포즈를 취한 최홍만과 쯔양의 모습이 담겼다. 키 217㎝의 최홍만과 161㎝인 쯔양은 압도적인 체격 차이로 시선을 모았다. 최홍만은 한 팔로 쯔양을 감싸 안은 채 환한 미소를 지으며 카메라를 응시했다.
사진을 본 누리꾼들은 "아빠 무릎에 앉아 있는 딸 같다", "쯔양이 최홍만보다 많이 먹는다니", "쯔양이 인질로 잡혀 있는 것 같다" 등 농담 섞인 반응을 보였다.
최홍만은 지난 11일 방송된 ENA 예능 '쯔양몇끼'에 게스트로 출연해 쯔양과 함께 호흡을 맞췄다.
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