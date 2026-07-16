최홍만(1980년생)이 먹방 유튜버 쯔양(1997년생)과 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌었다./사진=최홍만 SNS

최홍만(1980년생)이 먹방 유튜버 쯔양(1997년생)과 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌었다./사진=최홍만 SNS

최홍만(1980년생)이 먹방 유튜버 쯔양(1997년생)과 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌었다.이종격투기 선수 겸 방송인 최홍만은 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "'쯔양몇끼' 많관부. 토요일 오후 7시 50분 ENA '쯔양몇끼'"라는 글과 함께 쯔양과 찍은 사진을 게재했다.공개된 사진에는 식당을 배경으로 나란히 포즈를 취한 최홍만과 쯔양의 모습이 담겼다. 키 217㎝의 최홍만과 161㎝인 쯔양은 압도적인 체격 차이로 시선을 모았다. 최홍만은 한 팔로 쯔양을 감싸 안은 채 환한 미소를 지으며 카메라를 응시했다.사진을 본 누리꾼들은 "아빠 무릎에 앉아 있는 딸 같다", "쯔양이 최홍만보다 많이 먹는다니", "쯔양이 인질로 잡혀 있는 것 같다" 등 농담 섞인 반응을 보였다.최홍만은 지난 11일 방송된 ENA 예능 '쯔양몇끼'에 게스트로 출연해 쯔양과 함께 호흡을 맞췄다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr