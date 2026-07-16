서예지가 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다./사진제공=비웨이브 엔터테인먼트

배우 서예지가 2년 만에 써브라임을 떠나 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.16일 비웨이브 엔터테인먼트(이하 비웨이브) 구본영 대표는 “배우 서예지와 전속계약을 체결했다”라며 “자사가 지닌 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 서예지 배우만의 개성을 살린 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다. 또한, 대중과 적극적으로 소통할 수 있는 다양한 활동도 이어갈 예정이다”라고 전했다.2013년 드라마 ‘감자별 2013QR3’로 데뷔한 서예지는 드라마 ‘이브’, ‘사이코지만 괜찮아’, ‘무법 변호사’, 영화 ‘내일의 기억’, ‘양자물리학’ 등 다수의 작품에 출연했다. 최근에는 지난 1월 개막한 연극 ‘사의 찬미’에 출연했다. 비운의 소프라노 윤심덕으로 분한 서예지는 첫 연극 도전임에도 탄탄한 연기 내공을 자랑했다.지난해 6월 설립된 비웨이브에는 토니안, 원어스, 홍은희가 소속돼 있다. 구본영 대표는 FNC엔터테인먼트, RBW를 거친 인물이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr