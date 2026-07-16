박은빈, 양세종, 옹성우가 직접 밝힌 캐릭터 키워드가 '오싹한 연애'를 향한 궁금증을 키운다./사진제공=tvN

박은빈, 양세종, 옹성우가 직접 밝힌 캐릭터 키워드가 '오싹한 연애'를 향한 궁금증을 키운다./사진제공=tvN

박은빈, 양세종, 옹성우가 직접 밝힌 캐릭터 키워드가 '오싹한 연애'를 향한 궁금증을 키운다.오는 18일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그린다. 첫 방송을 앞두고 세 배우가 캐릭터를 관통하는 핵심 키워드를 공개했다.국내 최고 럭셔리 호텔 대표 천여리(박은빈 분)는 사람들과 거리를 두고 살아가는 인물이다. 항상 장갑을 착용한 채 타인과의 접촉을 피하는 탓에 주변에서는 '은둔의 프린세스'로 불린다.이에 대해 박은빈은 "두텁게 쌓아 올린 벽 너머에는 타인에게 피해를 주고 싶지 않은 마음이 강하다. 그래서 결국 자신을 가두는 방법을 선택하게 된다"고 설명했다. 귀신을 볼 뿐 아니라 손이 닿은 사람까지 귀신을 보게 만드는 저주를 지닌 천여리는 타인을 지키기 위해 스스로 고립을 택한 상황이다.데뷔 후 다양한 캐릭터를 소화해 온 박은빈은 이번 작품에서 오랜만에 화려한 비주얼을 앞세운 캐릭터로 변신한다. 재벌 상속녀로 변신한 박은빈은 아이돌을 연상시키는 스타일링으로도 방송 전부터 호평을 얻고 있다.열혈 검사 마강욱(양세종 분)은 사건을 끝까지 파고드는 집요한 성격의 소유자다. 우연히 천여리를 만나면서 가장 두려워하던 귀신과 마주하고, 예상하지 못한 세계에 발을 들이게 된다.양세종은 마강욱을 설명하는 키워드로 '직면'을 꼽았다. 그는 귀신을 통해 사건의 진실은 물론 천여리를 향한 감정, 그리고 자신의 운명과도 마주하게 된다.CL 호텔&리조트 그룹 후계자 강민환(옹성우 분)은 온화한 인상과 뛰어난 업무 능력으로 좋은 평판을 얻고 있지만, 그 이면에는 부모와 회사의 인정을 갈망하는 결핍을 품고 살아가는 인물이다.옹성우는 "강민환을 연기하며 떠올린 단어는 '결핍'"이라며 "평생 갖지 못한 것들에 대한 결핍이 강민환을 잘못된 방향으로 이끈다고 생각한다"고 말했다.고립과 이타심, 직면, 결핍이라는 키워드에 담긴 의미가 어떤 이야기로 이어질지 관심이 쏠린다. '오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr