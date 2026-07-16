이시안 / 사진 = 노바 코리아 공식 SNS

전 축구 국가대표 이동국의 막내아들 시안 군이 유소년 글로벌 프로젝트 최종 12인에 선발됐다.16일 펑크비즘과 안산시축구협회가 공동 진행하는 유소년 글로벌 프로젝트 공식 SNS에는 연수구청 소속 유소년 축구 선수로 활동 중인 시안 군의 최종 선발 소식이 공개됐다. 프로젝트 측은 "여덟 번째로 공개될 선수는 연수구청 이시안 선수"라며 "골 결정력이 뛰어나고 연계 플레이가 좋은 선수다. 브라질에서도 통할지 기대된다"고 부연했다.함께 공개된 프로필 사진에는 태극기가 부착된 붉은 유니폼을 입고 팔짱을 낀 채 카메라를 응시하는 시안 군의 모습이 담겼다. 사진 속 그는 축구 국가대표 출신 아빠 이동국의 늠름한 자태를 쏙 빼닮은 모습으로 축구 팬들의 기대감을 높였다.앞서 시안 군은 '2024 충주사과컵 전국 유소년 축구페스티벌'에서 우승을 거둬 수준급 운동 신경을 자랑한 바 있다. 그는 최근 미국 메이저리그 사커 명문 구단인 LA 갤럭시 유스팀 입단 테스트 합격 소식을 전하기도 했다.한편, 이동국은 2005년 이수진 씨와 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 그는 과거 KBS 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 방송 당시 시안 군은 '대박이'로 불리며 얼굴을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr