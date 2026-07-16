장항준이 녹화 중 쪽지를 보낸 사연을 밝힌다./사진제공=KBS

장항준이 녹화 중 쪽지를 보낸 사연을 밝힌다./사진제공=KBS

장항준이 이효리 앞에서 ‘소심 항준’을 발동한다.오는 17일 방송되는 KBS 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 ‘해투’)에서는 장항준이 첫 스페셜 MC 이효리의 녹화 열정에 윤종신에게 SOS를 친 사연을 밝힌다.장항준은 ‘해투’를 통해 이효리와 처음 만났다. 앞서 1회에서 이효리는 “감독님과는 초면이라 예의를 차리고 있다”라고 너스레를 떤 반면, 장항준은 “재석이, 종신이가 왜 효리 씨를 무서워하는지 알겠다”라고 화답했다.2회에서 장항준은 “사실 종신이한테 녹화 도중 몰래 쪽지를 썼다”라고 고백한다.장항준은 “녹화 중간에 잠깐 쉬고 싶었는데, 효리 씨가 계속하자고 하더라. 그래서 종신이한테 ‘네가 한 번만 쉬자고 말해줘’라고 썼다”라며 생각지 못한 소심한 면모를 보인다.장항준과 윤종신이 과거 오디션 심사 당시 대스타를 놓친 일화를 털어놓는다.윤종신은 “‘슈퍼스타K’ 심사 당시 볼빨간사춘기, 잔나비를 탈락시킨 사람이 나였다”며 가요계 스타들을 놓친 이력을 고백한다. 이어 장항준은 “저도 많이 그랬다. 설경구 씨, 김혜윤 씨도 탈락시켰다”고 흑역사를 털어놓는다. 유재석은 뿔테 비주얼부터 심사 성향까지 똑 닮은 두 형의 모습에 “둘이 그런 것까지 똑같아”라며 고개를 내젓는다.‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’는 매주 금요일 오후 8시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr