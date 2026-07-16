남호연 황제성 임우일 곽범
남호연 황제성 임우일 곽범
남호연, 황제성, 임우일, 곽범이 ‘아는 형님’에 함께한다.

내달 방송 예정인 JTBC '아는 형님'에는 다양한 코미디 콘텐츠에서 활약하며 사랑받고 있는 남호연, 황제성, 임우일, 곽범이 출연한다. 네 사람은 '코미디 숏리그' 특집으로 뭉쳐 남다른 입담과 케미를 선보일 예정이다.

이번 방송에서 네 사람은 힘들었던 무명 시절부터 지금의 자리에 오르기까지의 이야기 다양한 에피소드를 공개한다. 서로를 누구보다 잘 아는 네 사람이 들려주는 솔직한 토크와 유쾌한 호흡이 기대를 모은다.

웃음 치트키 4인방이 출연하는 내달 JTBC ‘아는 형님’에서 확인할 수 있다. ‘아는 형님’은 매주 토요일 밤 9시에 방송된다.

한편, JTBC는 지난달 12일 만기가 돌아온 차입금 206억 원을 상환하지 못해 채무불이행 사태를 맞았다. 채무불이행 여파는 계열사 전반으로 확산됐다. 이틀 뒤 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙 등이 잇따라 회생절차를 신청했고, JTBC 역시 ARS 프로그램 적용을 전제로 회생절차에 들어갔다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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