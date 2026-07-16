박봄 / 사진 = 박봄 SNS

그룹 2NE1 멤버 박봄이 몰라보게 달라진 인상을 공개했다.15일 박봄은 자신의 SNS에 "박봄 리본 머리핀"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 박봄은 고양이 눈매를 연상케 하는 아이라인과 밝은 컬러 렌즈로 한층 또렷해진 이목구비를 자랑했다. 그는 진한 레드 립 메이크업으로 특유의 강렬한 인상을 자아내 반가움을 안겼다.특히, 수수한 민낯과의 대비가 눈길을 끌었다. 앞서 박봄은 지난 6월 그레이 나시톱을 입고 화장기 없는 얼굴로 남긴 셀카를 게재한 바 있다. 당시 사진 속 그는 잡티 하나 없는 맑은 피부와 순한 눈매로 내추럴한 매력을 발산해 팬들의 감탄을 샀다.한편, 박봄은 2009년 그룹 2NE1 멤버로 데뷔해 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단한 상태다. 그는 최근 8년간 몸 담았던 디네이션 엔테테인먼트와 전속계약을 마무리하고 향후 활동을 준비 중인 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr