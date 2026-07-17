이주승이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이주승이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진제공=MBC

MBC '나 혼자 산다'에 배우 이주승이 출연한다.17일 방송되는 '나 혼자 산다'에서는 이 감독이 되어 오랜만에 돌아온 이주승이 근황을 전한다. 최근 이주승은 감독 서바이벌 프로그램에서 1등을 차지한 뒤 우승 상금 1억원을 전액 기부한 바 있다.이날 방송에서는 오랜만에 어머니의 집을 찾은 이주승이 어머니와 함께 외출을 준비하는 모습이 공개된다. 이주승은 11년간 가족과 함께한 반려견 코코가 몇 달 전 무지개다리를 건넌 뒤 한동안 어머니의 집을 찾지 못했다며 그 이유를 털어놓는다.코코의 흔적이 남아 있는 어머니의 방을 둘러본 이주승은 "이 감정은 오래갈 것 같다"며 담담한 마음을 전한다. 반려견과의 이별을 받아들이는 어머니와 이주승의 모습은 뭉클함을 안긴다. 이어 이주승은 "오늘 귀하신 분을 만나러 가는 날"이라며 어머니를 모시고 어디론가 향한다.공개된 사진에는 이주승과 어머니가 할머니와 함께 식사를 하는 모습이 담겼다. 할아버지가 세상을 떠난 뒤 적적해진 할머니를 위해 이주승과 어머니가 직접 음식을 준비해 함께 시간을 보낸 것. 이날 할머니는 손주인 이주승에게 할아버지가 돌아가신 후 마음에 담아두었던 진심을 꺼내 보인다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr