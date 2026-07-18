가수 티파니 영이 솔로 데뷔 10주년과 첫 정규앨범 발매를 기념해 아시아 투어를 개최한다.티파니 영은 오는 9월 12일 홍콩을 시작으로 19일 자카르타, 26일 싱가포르, 10월 9~10일 타이베이, 17일 호찌민, 25일 방콕까지 아시아 6개 지역에서 'Tiffany Young: Edge of Calm Tour'(티파니 영: 엣지 오브 캄 투어)를 연다.이번 투어는 티파니 영이 솔로 아티스트로 활동한 지난 10년을 돌아보고 새로운 음악을 소개하는 자리다. 대표 솔로곡을 비롯해 오는 8월 발매하는 첫 정규앨범의 신곡 무대도 선보일 예정이다.티파니 영은 미국 로스앤젤레스에서 태어나 15세에 한국으로 건너온 뒤 그룹 소녀시대로 데뷔했다. 그룹 활동으로 국내외에서 인기를 얻었으며, 솔로 데뷔 이후 미국 빌보드 'Next Big Sound'(넥스트 빅 사운드) 차트 톱5에 진입하고 북미 18개 도시 투어를 진행했다.뮤지컬 '시카고' 등 다양한 작품에도 출연하며 가수와 배우로 활동 영역을 넓혔다. 올해는 솔로 데뷔 10주년을 맞아 싱글 'Summer's Not Over'(서머스 낫 오버)를 발표했으며, 오는 8월 첫 정규앨범을 선보인다.투어의 첫 공연은 9월 12일 홍콩 AXA 드림랜드에서 열린다. 티켓 예매 일정과 도시별 공연 정보는 주최사 에렌델웍스와 소속사 PMG 코리아 공식 채널을 통해 순차적으로 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr