김지유 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '밈고리즘'

/ 사진=유튜브 채널 '밈고리즘'

방송 김지유가 결혼을 암시하는 발언을 했다.지난 12일 유튜브 채널 '밈고리즘'에는 '폭스클럽 EP.217 눈물가득한 여행이었다니께는'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 김지유와 허미진, 한지원은 강원도 삼척으로 우정 여행을 떠났다. 바닷가에서 시간을 보낸 뒤 술자리를 가진 세 사람은 진솔한 이야기를 나눴다.김지유는 "어디선가 다 인연을 만나게 되어 있다. 나도 오늘 너희들에게 꼭 하고 싶은 이야기가 있었다"며 "예전에 용산 클럽에서 만난 매튜와 계속 연락하며 만나고 있다. 너무 자상하고 티키타카도 잘 맞고 얼굴도 내 스타일"이라고 말했다. 이어 "매튜가 본인의 고향인 폴란드로 돌아간다"며 "매튜가 갈 때 나도 같이 가기로 했다"고 깜짝 발표했다.한지원이 "결혼을 생각하는 거냐"고 묻자 김지유는 "맞아"라고 답했고, 이어 "매튜 부모님도 뵙고 오려고 한다. 평생 함께하고 싶은 사람이 생긴 것"이라고 덧붙였다. 갑작스러운 고백에 허미진과 한지원은 눈물을 흘렸고, 세 사람은 서로를 끌어안으며 아쉬움을 나눴다.영상 말미에는 "다음 주 '폭스클럽' 마지막 회가 올라갑니다"라는 자막이 공개되며 콘텐츠 종료를 예고했다. 다만 '폭스클럽'은 페이크 다큐 형식의 콘텐츠로, 영상 말미에도 코믹한 연출이 이어진 만큼 김지유의 결혼 및 폴란드행 발언 역시 콘셉트의 일부일 가능성이 제기되고 있다. 다만 약 3년여간 이어진 '폭스클럽'이 막을 내리는 것은 사실상 확정된 분위기다.한편 김지유, 허미진, 한지원이 운영하는 유튜브 채널 '밈고리즘'은 약 49만 명의 구독자를 보유하고 있으며, '폭스클럽'을 통해 큰 사랑을 받아왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr